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На Закарпатті втопився чоловік, який намагався незаконно перетнути кордон (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Закарпатті втопився чоловік, який намагався незаконно перетнути кордон (відео)
фото: скріншот відео

Порушник став 15 потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути Україну

Прикордонники на Закарпатті 23 березня виявили тіло 23-річного чоловіка з Буковини. Той намагався нелегально перетнути кордон та потрапити на територію Румунії, але затонув у річці Тиса. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Як зазначається, прикордонники перевіряли надану румунськими колегами інформацію щодо ймовірної загибелі уночі людини в річці і побачили посеред водойми тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води.

Співробітники ДПСУ не змогли самостійно дістати потопельника, тому викликали на місце співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції та медиків.

«Чоловіка дістали із води. При ньому були обгорнуті у поліетилен закордонний паспорт та посвідчення водія», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники зауважили, що буковинець став 15 потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути територію України. 

Нагадаємо, що біля берегів Італії мало не затонули понад тисячу мігрантів, які намагалися перетнути бурхливе море й дістатися до Європи.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба чоловік кордон відео смерть

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