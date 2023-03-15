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Вулиці перетворилися на річки: після землетрусів Туреччину спіткало нове лихо (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вулиці перетворилися на річки: після землетрусів Туреччину спіткало нове лихо (відео)
фото: скріншот відео

Великі площі були затоплені, люди та транспортні засоби затягнуті паводковими водами

У Туреччині в провінціях Шанлиурфа та Адияман, які постраждали від землетрусу, внаслідок значних опадів та спричинених ними селевих потоків загинула людина, четверо зникли безвісті. У окремих районах селеві маси затопили вулиці та перші поверхи будівель. Про це повідомляє CNN Türk.

«Одна людина загинула, четверо зникли в результаті падіння контейнера в саду, в районі Тут провінції Адияман, де була сильна злива», – повідомив губернатор провінції.

Великі площі були затоплені, люди та транспортні засоби затягнуті паводковими водами. Селеві потоки затягували транспортні засоби разом із пасажирами, а згодом і рятувальників, які намагалися допомогти постраждалим вибратися. Вулиці окремих населених пунктів перетворилися на річки.

Метеорологи попереджають про опади в регіонах поблизу Мармурового, Середземного та Чорного морів, у центральній частині країни, а також на сході.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили за добу літак Су-25, два безпілотники та дрон-камікадзе.

Теги: Туреччина літак землетрус відео

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