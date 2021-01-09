Рятувальники попередили про ожеледицю й налипання мокрого снігу

У західних областях на дорогах ожеледиця

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про ожеледицю на автошляхах України та небезпеку сходження лавин на Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За інформацією УкрГідрометцентру, 9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг», – йдеться у повідомленні.

Також держслужба попереджає, що 9 січня у високогір’ї східної частини Закарпатської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, станом на ранок 8 січня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишилися 85 населених пунктів у шести областях.

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