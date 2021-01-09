Рятувальники попередили про ожеледицю й налипання мокрого снігу
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про ожеледицю на автошляхах України та небезпеку сходження лавин на Закарпатті.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«За інформацією УкрГідрометцентру, 9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг», – йдеться у повідомленні.
Також держслужба попереджає, що 9 січня у високогір’ї східної частини Закарпатської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Нагадаємо, станом на ранок 8 січня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишилися 85 населених пунктів у шести областях.