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    Події в Україні

    Рятувальники попередили про ожеледицю й налипання мокрого снігу

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    У західних областях на дорогах ожеледиця - Рятувальники попередили про ожеледицю й налипання мокрого снігу
    У західних областях на дорогах ожеледиця

    Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг

    Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про ожеледицю на автошляхах України та небезпеку сходження лавин на Закарпатті.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «За інформацією УкрГідрометцентру, 9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади.

    Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг», – йдеться у повідомленні.

    Також держслужба попереджає, що 9 січня у високогір’ї східної частини Закарпатської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    Нагадаємо, станом на ранок 8 січня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишилися 85 населених пунктів у шести областях.

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    Теги: ДСНС рятувальники негода небезпека
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