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    У світі

    Сніговий шторм заблокував біля сотні автомобілів на автотрасі в Японії

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    <p>Затор із вантажних і легкових&nbsp;автомобілів&nbsp;пізно ввечері в четвер викликала зупинка двох автомашин</p> - Сніговий шторм заблокував біля сотні автомобілів на автотрасі в Японії

    Затор із вантажних і легкових автомобілів пізно ввечері в четвер викликала зупинка двох автомашин

    Фото: Kyodo News

    Дорожня компанія зараз займається розчищенням снігу, однак траса залишається закритою в обох напрямках

    Через сніговий шторм приблизно 90 автомобілів застрягли на трасі біля узбережжя моря на заході Японії.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

    «Близько 90 автівок зупинилися на кілька годин у снігу на швидкісній автотрасі на межі префектур Ішікава і Тояма на узбережжі Японського моря через сніговий шторм», – ідеться в повідомленні.

    Оператор автотраси компанія Nippon Expressway повідомила, що затор із вантажних і легкових автомобілів пізно ввечері в четвер викликала зупинка двох автомашин.

    Як зазначається, компанія зараз займається розчищенням снігу, однак траса залишається закритою в обох напрямках.

    Нагадаємо, пляж популярного курорту Кута на заході острова Балі після шторму 1 січня виявився практично повністю вкритий пластиком. Індонезійська поліція та військові вивезли понад 30 тонн сміття.

    Як повідомлялося, у Яремче на Івано-Франківщині ввечері 1 січня рятувальники знайшли туристку, що заблукала в горах. Туристку знайшли о 22:05 в районі гори Явірник.

    Теги: Японія рятувальники поліція шторм зупинка
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