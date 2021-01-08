Сніговий шторм заблокував біля сотні автомобілів на автотрасі в Японії

Затор із вантажних і легкових автомобілів пізно ввечері в четвер викликала зупинка двох автомашин

Дорожня компанія зараз займається розчищенням снігу, однак траса залишається закритою в обох напрямках

Через сніговий шторм приблизно 90 автомобілів застрягли на трасі біля узбережжя моря на заході Японії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

«Близько 90 автівок зупинилися на кілька годин у снігу на швидкісній автотрасі на межі префектур Ішікава і Тояма на узбережжі Японського моря через сніговий шторм», – ідеться в повідомленні.

Оператор автотраси компанія Nippon Expressway повідомила, що затор із вантажних і легкових автомобілів пізно ввечері в четвер викликала зупинка двох автомашин.

Як зазначається, компанія зараз займається розчищенням снігу, однак траса залишається закритою в обох напрямках.

Нагадаємо, пляж популярного курорту Кута на заході острова Балі після шторму 1 січня виявився практично повністю вкритий пластиком. Індонезійська поліція та військові вивезли понад 30 тонн сміття.

Як повідомлялося, у Яремче на Івано-Франківщині ввечері 1 січня рятувальники знайшли туристку, що заблукала в горах. Туристку знайшли о 22:05 в районі гори Явірник.