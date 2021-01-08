В Україні вирує негода. Без світла залишилися 85 населених пунктів у шести областях

﻿До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Станом на ранок 8 січня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишилися 85 населених пунктів у шести областях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 8 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Житомирській області без електрики залишилися 36 населених пунктів, Київській – 29, Донецькій – 7, Черкаській – 5, Рівненській – 4 та Кіровоградській – 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у ніч на середу, 6 січня, у м. Бровари сталася пожежа з трагічними наслідками. Інформація про займання на вул. Київській надійшла до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 01:05. Рятувальники виявили тіло чоловіка під час ліквідації пожежі.

Як повідомлялося, 7 січня у Запоріжжі працівники водної поліції надали допомогу чоловікові, постраждалому при пожежі на вантажному судні. Працівники водної поліції евакуювали постраждалих і доставили до місцевої лікарні.

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