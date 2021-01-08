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    Події в Україні

    В Україні вирує негода. Без світла залишилися 85 населених пунктів у шести областях

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    Внаслідок ускладнення погодних умов, через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів&nbsp; - В Україні вирує негода. Без світла залишилися 85 населених пунктів у шести областях
    Внаслідок ускладнення погодних умов, через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів 

    ﻿До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    Станом на ранок 8 січня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишилися 85 населених пунктів у шести областях.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 7 год. 8 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, у Житомирській області без електрики залишилися 36 населених пунктів, Київській – 29, Донецькій – 7, Черкаській – 5, Рівненській – 4 та Кіровоградській – 4.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, у ніч на середу, 6 січня, у м. Бровари сталася пожежа з трагічними наслідками. Інформація про займання на вул. Київській надійшла до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 01:05. Рятувальники виявили тіло чоловіка під час ліквідації пожежі.

    Як повідомлялося, 7 січня у Запоріжжі працівники водної поліції надали допомогу чоловікові, постраждалому при пожежі на вантажному судні. Працівники водної поліції евакуювали постраждалих і доставили до місцевої лікарні.

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    Теги: ДСНС рятувальники негода
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