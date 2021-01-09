9 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

9 січня віряни вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана – архідиякона, який прийняв смерть в ім’я віри в Ісуса Христа

У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя

Сьогодні, 9 січня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять первомученика і архідиякона Стефана (Степана), який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами.

Народні прикмети та традиції

У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Розсипають на столі насіння і попарно їх перераховують. Якщо випадає парна кількість, значить, в цьому році, можливо, вдасться знайти собі пару.

Якщо дівчина залишилася з одним насінням, означає, що заміж вийде нескоро.

Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями.

Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним затоваришувати, щоб в сезон випасу він зберігав худобу.

Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.

Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.

Що не можна робити у цей день

Не можна у цей день відмовляти нужденним;

Не можна сьогодні брати у борг;

Не можна нині працювати;

Не можна сьогодні зловживати алкоголем;

У кого сьогодні день ангела

9 січня іменини відзначають Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін.