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    Суспільство

    9 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>9 січня віряни вшановують пам&rsquo;ять Святого Великомученика Стефана &ndash; архідиякона, який прийняв смерть в ім&rsquo;я віри в Ісуса Христа</p> - 9 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    9 січня віряни вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана – архідиякона, який прийняв смерть в ім’я віри в Ісуса Христа

    У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя

    Сьогодні, 9 січня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять первомученика і архідиякона Стефана (Степана), який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами.

    Народні прикмети та традиції

    • У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Розсипають на столі насіння і попарно їх перераховують. Якщо випадає парна кількість, значить, в цьому році, можливо, вдасться знайти собі пару.
    • Якщо дівчина залишилася з одним насінням, означає, що заміж вийде нескоро.
    • Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями.
    • Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним затоваришувати, щоб в сезон випасу він зберігав худобу.
    • Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.
    • Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.

    Що не можна робити у цей день

    • Не можна у цей день відмовляти нужденним;
    • Не можна сьогодні брати у борг;
    • Не можна нині працювати;
    • Не можна сьогодні зловживати алкоголем;

    У кого сьогодні день ангела

    9 січня іменини відзначають Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін.

    Теги: свята релігія православна церква традиції
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