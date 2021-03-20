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    Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах

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    Карпатські гори накрили снігопади - Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах

    Карпатські гори накрили снігопади

    Синоптики оголосили третій рівень небезпеки

    Погода в Карпатах погіршилась, накрили снігопади. Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин.

    Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Сьогодні та завтра у середньогір'ї Львівської, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    За прогнозами синоптиків, сьогодні Україну вкриють дощі. Вдень температура повітря в регіонах буде в межах +3+8 тепла.

    20 березня очікується несприятлива погода в більшості областей країни. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, посилення вітру до штормових значень і місцями очікується зниження температури в нічні години до морозів.

    Шановні громадяни! Вирушаючи у туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників:

    • обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще – зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;
    • уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;
    • переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;
    • поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;
    • обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

    Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

    Нагадаємо, у суботу, в Україні місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Середня температура вдень 2-7° тепла.

    Теги: рятувальники Карпати (гори) повітря негода небезпека дощ
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