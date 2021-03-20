Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах
Карпатські гори накрили снігопади
Синоптики оголосили третій рівень небезпеки
Погода в Карпатах погіршилась, накрили снігопади. Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні та завтра у середньогір'ї Львівської, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
За прогнозами синоптиків, сьогодні Україну вкриють дощі. Вдень температура повітря в регіонах буде в межах +3+8 тепла.
20 березня очікується несприятлива погода в більшості областей країни. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, посилення вітру до штормових значень і місцями очікується зниження температури в нічні години до морозів.
Шановні громадяни! Вирушаючи у туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників:
- обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще – зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;
- уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;
- переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;
- поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;
- обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.
Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!
Нагадаємо, у суботу, в Україні місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Середня температура вдень 2-7° тепла.