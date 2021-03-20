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    Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на суботу

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    У Києві сьогодні місцями невеликий мокрий&nbsp;сніг&nbsp;та дощ - Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на суботу

    У Києві сьогодні місцями невеликий мокрий сніг та дощ

    Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла

    У суботу, 20 березня, в Україні місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Середня температура вдень 2-7° тепла.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі

    «20 березня мінлива хмарність. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ, лише у більшості західних областей вночі без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу», – зазначають синоптики.

    У Києві сьогодні місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 3-5° тепла.

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    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні 20-21 березня (карта).

    За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

    До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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