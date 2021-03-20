Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на суботу
У Києві сьогодні місцями невеликий мокрий сніг та дощ
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла
У суботу, 20 березня, в Україні місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Середня температура вдень 2-7° тепла.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі
«20 березня мінлива хмарність. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ, лише у більшості західних областей вночі без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу», – зазначають синоптики.
У Києві сьогодні місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 3-5° тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні 20-21 березня (карта).
За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.