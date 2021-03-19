Синоптики розповіли про погоду у Києві на вихідні

20 березня у Києві та області місцями пройде невеликий мокрий сніг

У столиці очікуються дощ та мокрий сніг

До кінця тижня у Києві протримається сира та прохолодна погода. У суботу, 20 березня, у столиці очікуються дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 20 березня у Києві та області хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий мокрий сніг.

21 березня очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер 20 березня північно-західний, 21 березня південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 20 березня від 1° тепла до 4° морозу, 21 березня 2-7° морозу; вдень 2-7° тепла.

Погодні умови в решті областей України будуть аналогічними. Вітер з північного, північно-західного переходитиме в неділю на західний, південно-західний.

Температура повітря у суботу очікується в більшості областей України на рівні +2°...+6°, на півдні +4°...+8°. У неділю за рахунок прояснень потепліє на 2°-4°.

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади