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    Синоптики розповіли про погоду у Києві на вихідні

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    20 березня у Києві та області місцями пройде невеликий мокрий сніг - Синоптики розповіли про погоду у Києві на вихідні
    20 березня у Києві та області місцями пройде невеликий мокрий сніг
    фото: з відкритих джерел

    У столиці очікуються дощ та мокрий сніг

    До кінця тижня у Києві протримається сира та прохолодна погода. У суботу, 20 березня, у столиці очікуються дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, 20 березня у Києві та області хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий мокрий сніг.

    21 березня очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.

    Вітер 20 березня північно-західний, 21 березня південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 20 березня від 1° тепла до 4° морозу, 21 березня 2-7° морозу; вдень 2-7° тепла.

    Погодні умови в решті областей України будуть аналогічними. Вітер з північного, північно-західного переходитиме в неділю на західний, південно-західний.

    Температура повітря у суботу очікується в більшості областей України на рівні +2°...+6°, на півдні +4°...+8°. У неділю за рахунок прояснень потепліє на 2°-4°.

    За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади

    Теги: прогноз погоди Київ дощ
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