Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні 20-21 березня (карта)

Температура повітря 20 березня очікується в більшості областей України +2+6 градусів

У найближчу суботу, 13 березня, дощі перемістяться на схід і північний схід України, в центрі опади торкнуться Черкас і Кропивницького. У неділю потеплішає на пару градусів і вигляне сонце. Практично по всій Україні буде сухо, про це свідчать дані погоди УНІАН.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень +4°. У неділю погода не зміниться, але вдень трохи потеплішає, температура: +1°...+6°.

У Львові в суботу вночі -7°, вдень +4°, хмарно з проясненнями, дощ. У неділю вночі -4°, вдень +5°, мінлива хмарність.

У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень +4°, мінлива хмарність. У неділю – погода практично без змін, вночі -3°, вдень +4°.

У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...+4°. У неділю також буде мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +5°.

У суботу в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°. У неділю очікується +1°...+ 6°, так само хмарно з проясненнями.

У Харкові в суботу - дощ, температура вночі -2°, вдень +4°. У неділю мінлива хмарність, -3°...+5°.

У Дніпрі в суботу – хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю – хмарно з проясненнями, температура становитиме -2°...+6°.

У Сімферополі в суботу – мінлива хмарність, -3°...+6°. У неділю -2°...+5°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють невелику хмарність, злива, температура вночі -1°, вдень +8°. У неділю – хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вночі очікується -4°, вдень +6°.

У Краматорську в суботу буде хмарно, очікується невеликий дощ, температура вночі -3°, вдень +4°. У неділю вночі -4°, вдень +6°, практично безхмарно.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -3°, вдень +5°. У неділю -4°...+6°, практично безхмарно.

Температура повітря 20 березня очікується в більшості областей України +2+6 градусів:

Погода 20 березня

У неділю, 21 березня, за рахунок прояснень потепліє на 2-4 градуси:

Погода 21 березня

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні. Завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова зазначила, що до 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків в повітрі.