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    Події в Україні

    РНБО: колишній офіцер американської армії бреше про війну в Україні

    Ексофіцер армії США Девід Пейн багато років співпрацює з Кремлем - РНБО: колишній офіцер американської армії бреше про війну в Україні
    Ексофіцер армії США Девід Пейн багато років співпрацює з Кремлем
    фото: radiosvoboda.org

    Пейн поширював тезу, що Україна має віддати Росії Крим і Донбас, щоб уникнути Третьої світової війни

    Росія використовує колишніх військових США для поширення дезінформації щодо України у світі. Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, колишній офіцер американської армії Девід Пейн багато років співпрацює з Кремлем.

    Під час повномасштабної війни Росії проти України він поширював в іноземних ЗМІ такі тези: «Захід має припинити постачання зброї до України, щоб не провокувати Росію на ще більшу агресію» та «Україна має віддати РФ Крим і Донбас, щоб уникнути Третьої світової війни».

    Також Пейн вдається до дезінформування світу, що НАТО може виключити з альянсу Латвію, Литву та Естонію

    «Всі ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Кремль роками вибудовував свою пропагандистську кампанію для дискредитації цивілізованого світу, вдаючись до підкупу та вербування навіть західних високопосадовців», – йдеться у повідомленні.

    Будьте обережні та ретельно перевіряйте всю інформацію, навіть ту, що поширюють іноземні ЗМІ, наголосили у Центрі.

    Теги: Крим росія окупанти Донбас США НАТО РНБО пропаганда війна військові Україна окупація #stoprussia
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    РНБО: колишній офіцер американської армії бреше про війну в Україні