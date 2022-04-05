РНБО: колишній офіцер американської армії бреше про війну в Україні

Ексофіцер армії США Девід Пейн багато років співпрацює з Кремлем

Пейн поширював тезу, що Україна має віддати Росії Крим і Донбас, щоб уникнути Третьої світової війни

Росія використовує колишніх військових США для поширення дезінформації щодо України у світі. Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, колишній офіцер американської армії Девід Пейн багато років співпрацює з Кремлем.

Під час повномасштабної війни Росії проти України він поширював в іноземних ЗМІ такі тези: «Захід має припинити постачання зброї до України, щоб не провокувати Росію на ще більшу агресію» та «Україна має віддати РФ Крим і Донбас, щоб уникнути Третьої світової війни».

Також Пейн вдається до дезінформування світу, що НАТО може виключити з альянсу Латвію, Литву та Естонію

«Всі ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Кремль роками вибудовував свою пропагандистську кампанію для дискредитації цивілізованого світу, вдаючись до підкупу та вербування навіть західних високопосадовців», – йдеться у повідомленні.

Будьте обережні та ретельно перевіряйте всю інформацію, навіть ту, що поширюють іноземні ЗМІ, наголосили у Центрі.