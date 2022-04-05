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    Події в Україні

    Червоний Хрест не збирається вивозити тіла росіян з України

    Представник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Києві Герардо Понтрандольфі - Червоний Хрест не збирається вивозити тіла росіян з України
    Представник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Києві Герардо Понтрандольфі
    фото: УП

    «Ми – не похоронне бюро», – наголосив Понтрандольфі

    Відповідальність за повернення на територію РФ тіл загиблих солдат лежить на українських та російських органах влади. Про це в інтерв’ю «УП. Життя» заявив представник Міжнародного комітету Червоного Хреста у Києві Герардо Понтрандольфі.

    «Влада дуже хитро намагається покласти відповідальність на МКЧХ. Ми – не похоронне бюро. Але можемо надати все, що їм потрібно», – наголосив Понтрандольфі.

    За його словами, МКЧХ також необхідна інформація про загиблих для того, щоб інформувати їхні сім’ї.

    «І, чесно кажучи, мені байдуже, що це за сім’ї – з України чи з Росії. Я хочу зробити так, щоб кожен батько, кожна мати мали можливість знати, де перебуває його загибла дитина. І ми готові підтримати владу в цьому. Але обов’язок повернути тіла лежить на владі», – підкреслив представник Міжнародного Червоного Хреста у Києві.

    До відома, українська влада ще 26 лютого закликала Червоний Хрест вивезти тисячі тіл російських окупантів до РФ, поки влада країни-агресора приховувала людські втрати у війні проти України.

    Напередодні ми повідомляли, що окупанти тримають у заручниках представників Червоного Хреста, які їдуть до Маріуполя.

    Раніше примусово вивезений маріуполець розповів, як Росія приймає переселенців.

    Також відомо, що Федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця брала участь у незаконному «переселенні» українців із Донецької та Луганської областей до Росії.

    Читайте також: Хрест на Червоному Хресті. Як компрометує себе поважна організація


    Теги: росія окупанти війна смерть червоний хрест Україна окупація #stoprussia
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    Червоний Хрест не збирається вивозити тіла росіян з України