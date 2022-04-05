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    У Німеччині нарешті визнали: Енергозалежність від Росії – смертельна небезпека

    Посол Німеччини в Україні запевнила, що Берлін уже займається заміною постачальника енергоресусів - і досить швидко позбавиться залежност від Росії - У Німеччині нарешті визнали: Енергозалежність від Росії – смертельна небезпека
    Посол Німеччини в Україні запевнила, що Берлін уже займається заміною постачальника енергоресусів - і досить швидко позбавиться залежност від Росії
    фото: «Главком»

    Німеччина дуже швидко змінить свою енергозалежність і партнерів, від яких вона отримуватиме енергоресурси

    Посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен визнала енергетичну залежність від Росії поганою ідеєю. Про це пані дипломат заявила в інтерв’ю «Главкому».

    Відповідаючи на питання про слова відомого геоаналітика Ульріха Шпека, який написав у Twitter, що відмовившись від економічного бойкоту, Шольц попав у залежність від Путіна, Фельдгузен підтвердила, що читала цей твіт – і що так говорить не тільки Шпек.

    «Теж саме ви могли прочитати в коментарях наших політиків і нашого міністра економіки», – запевнила дипломатка.

    За словами Фельдгузен, Німеччина справді дуже болісно відчуває цю енергозалежність від єдиного постачальника, Росії: «Це була дуже погана ідея».

    Але, пояснила пані посол, німецький уряд, розуміючи, що треба швидко вийти із цієї ситуації, докладає усіх зусиль. «Наш міністр економіки намагається скрізь у світі найти інші джерела енергоресурсів», – поінформувала Фельдгузен, зазначивши, однак, що позбавитися залежності від Росії уже завтра неможливо.

    «Я знаю, що вже робляться конкретні кроки, як цього досягти. Я впевнена, що ми і в цій сфері дуже швидко змінимо нашу енергозалежність і партнерів, звідки ми отримуватимемо енергоресурси», – оптимістично резюмувала поточну ситуацію із пошуками нових нафтогазових партнерів для Німеччини Анка Фельдгузен.

    Нагадаємо, Фельдгузен у інтерв’ю запевнила, що Німеччина повністю на боці України, і з 26 лютого кардинально змінила своє ставлення до Росії.

    Тож на рублевий шантаж Кремля, який вимагає платити за газ тільки у російській національній валюті, федеральний уряд Німеччини не погодиться.

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    Теги: нафта росія газ Німеччина
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    У Німеччині нарешті визнали: Енергозалежність від Росії – смертельна небезпека