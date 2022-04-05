Брехня Росії: Буча та не тільки

Росія сподівається «зам'яти» в ООН свої злочини

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После преступлений российских войск против мирных жителей Киевской области Россия не только пытается переложить ответственность на Украину, но и хочет отвлечь внимание от своих преступлений в других регионах.

Как только весь мир узнал о фактах массовых убийств гражданских лиц в Буче и других населенных пунктах вокруг украинской столицы, российская пропаганда заговорила одновременно о «постановочном» характере шокирующих кадров и о том, что тела погибших якобы специально завезены в город уже после его освобождения украинской армией.

В то же время на международном уровне официальная Москва потребовала срочного созыва Совета Безопасности ООН, заявив, что погибшие стали жертвами артиллерийских обстрелов города Буча украинцами после ухода оттуда россиян.

Все эти версии противоречат друг другу. Впрочем, Москва солгала уже в самом заявлении об «уходе» своих войск из-под Киева 30 марта в результате переговоров России и Украины в Стамбуле. Как украинский Генеральный штаб, так и западные разведки (США и Великобритания) зафиксировали, что бегство оккупантов из этих районов началось еще в ночь перед переговорами.

О ходе боевых действий, как и о ходе переговоров, россияне лгут постоянно. Месяцем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 25-26 февраля Россия, ради первого тура переговоров, якобы приостановливала наступление на Украину. Но ни накануне этой даты, ни сразу после ее наступления ни о какой приостановке наступления не сообщалось. А впоследствии минобороны россии заявило о массовых ударах по украинцам именно во время «перемирия».

Тогда Москва лгала о приостановке наступления, которое продолжала. Сейчас российская ложь призвана замаскировать поражение одной из группировок оккупантов.

Но намного более циничной выглядит ложь о жертвах среди мирных жителей. К такой лжи Россия тоже прибегает далеко не впервые.

Так, владимир путин неоднократно заявлял, что выполнение Россией Минских соглашений в части возврата Украине контроля над границами «народных республик» в Донецке и Луганске приведет к повторению резни в Сребренице. Последнее из таких заявлений прозвучало на заседании президентского совета рф по правам человека в декабре прошлого года – всего за два месяца до полномасштабной российской агрессии против Украины.

При этом путин и его окружение каждый раз умалчивали, что виновниками трагедии в Сребренице в июле 1995 года были «дружественные» России формирования боснийских сербов. И что 10 лет спустя именно Россия заблокировала рассмотрение этого вопроса в СБ ООН!

Подобный цинизм всегда был оружием России в пропагандистской войне. Так, 24 февраля 2022 года путин «оправдал» полномасштабную агрессию против Украины якобы гибелью 14 тыс. человек в ходе восьмилетнего вооруженного противостояния на временно оккупированных Россией территориях украинского Донбасса.

При этом Путин «забыл» уточнить, что называет цифры отчета ООН от лета 2021 года. И что эти цифры включают украинских военных, пророссийских боевиков и только около 3,5 тыс. мирных жителей, причем – с обеих сторон.

К моменту начала российской агрессии в феврале 2022 года интенсивность конфликта значительно упала, число погибших гражданских снизилось до дюжины в год. Тем не менее, путин намеренно исказил факты, чтобы не просто отвлечь внимание от вины России, которая и развязала тот конфликт – но чтобы начать гораздо более кровавую войну.

И сегодня российская пропаганда уже уверяет, что все до единого 14 тыс. погибших за восемь лет «конфликта на Донбассе» были мирными жителями, якобы убитыми украинской армией.

Очевидно, чем чудовищнее ложь – тем уверенней к ней прибегает Россия. Нет сомнения, что трагедия Бучи и других городов Украины для россиян является лишь еще одним поводом для подобной лжи.

При этом Россия всячески избегает обсуждения своих преступлений в ООН. Так, ранее россияне сумели переключить внимание с обсуждения этих преступлений тем, что сначала внесли в СБ ООН собственный проект резолюции о гуманитарной ситуации в Украине (который обвинял украинцев), а в последний момент, 18 марта, отозвали его, поскольку захотели обсудить вопрос вымышленных «лабораторий про производству биологического оружия» на украинской территории.

Именно таким образом россиянам в марте удалось предотвратить рассмотрение СБ ООН многочисленных нарушений правил ведения войны российскими военными.

Несомненно, сегодня, продвигая ложь о событиях в Буче, Россия надеется «заговорить» в ООН не только свои преступления в этом и других городах возле Киева, но и вызванную оккупантами гуманитарную катастрофу на юге и востоке Украины.

Джерело: блог Олександра Михельсона

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