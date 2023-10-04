Росія до кінця року посилить ядерні погрози – Зеленський

Зеленський: «Демонстрація ядерної зброї – це слабкості, бо битва на полі бою та дипломатія не дали бажаних результатів»

Російська Федерація має намір посилити ядерні загрози через відсутність перемог на фронті. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky TG24.

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За словами президента, українська розвідка має дані про те, що ядерних загроз стане більше вже найближчим часом.

«Демонстрація ядерної зброї – це демонстрація не сили, а слабкості, бо битва на полі бою та дипломатія не дали бажаних результатів. Вони хотіли вбити нашу незалежність, але не змогли перемогти. За даними нашої розвідки, до кінця року ядерних загроз побільшає», – сказав він.

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Зеленський також зазначив, що український контрнаступ триватиме.

«Усім хотілося б бачити швидкі результати на полі бою, але це масштабна війна, яка триває вже два роки. Ми втомилися, але ми вмотивовані. Ми зробимо все, щоб перемогти нашого ворога, наш контрнаступ триває. Ми робимо все, щоб дати відсіч ворогові», – додав глава держави.

Раніше повідомлялося, що РФ може готуватись до пуску ракети з ядерним двигуном.