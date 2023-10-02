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РФ може готуватись до пуску ракети з ядерним двигуном – NYT

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ може готуватись до пуску ракети з ядерним двигуном – NYT
Місце, де може перебувати ракета «Буревісник»
фото: NYT

Журналісти опублікували супутникові знімки, на яких видно транспортні засоби, зокрема й вантажівку з причепом, що відповідає розмірам ракети

Росія готується до випробування експериментальної крилатої ракети з ядерною установкою, теоретична дальність якої становить тисячі кілометрів. Про це повідомляє The New York Times.

Журналісти вивчили супутникові знімки та авіаційні дані і помітили пересування літаків і транспорту на аеродромі Рогачово. У матеріалі йдеться про те, що це свідчить про підготовку до випробувань ракети Буревісник або SSC-X-9 Skyfall, які вже були у 2017 і 2018 роках. В останні два тижні в цьому районі також відстежували американські літаки-розвідники.

Також журналісти опублікували супутникові знімки, на яких видно транспортні засоби, зокрема й вантажівку з причепом, що відповідає розмірам ракети. При цьому укриття від негоди, яке зазвичай прикриває конкретний стартовий майданчик, перенесли приблизно на 15 м. Опівдні трейлер зник, а укриття повернули на початкове місце.

РФ може готуватись до пуску ракети з ядерним двигуном – NYT фото 1

Додаткові знімки від 28 вересня показують, що стартовий майданчик знову активний, є аналогічний трейлер і знову відсунуто укриття.

Також згідно зі знімками із супутника, на початку серпня на авіабазі Рогачово два російські літаки, які збирають дані про пуски ракет, були припарковані приблизно за 160 км на південь від місця запуску. Літаки належать російській атомній компанії Росатом. Згідно з додатковими супутниковими знімками, літаки залишалися на цій базі принаймні до 26 вересня. Під час випробувань «Буревісника» у 2018 році літаки такого ж типу теж перебували поблизу.

РФ може готуватись до пуску ракети з ядерним двигуном – NYT фото 2

Видання припускає, що РФ також може протестувати тільки ракетний двигун або компонент самої ракети.

Нагадаємо, триває 586-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. Також Російська Федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих «Шахеди». Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

 

Теги: росія війна ракета

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