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Ядерна зброя та «зерновий коридор». Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ядерна зброя та «зерновий коридор». Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
фото: скрін із відео

«Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну»

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Головні тези промови:

  • Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну;
  • Кожне десятиліття Росія починає нову війну;
  • Україна віддала РФ свій третій за величиною ядерний арсенал. А тепер Росія заслуговує на роззброєння;
  • Україна запустила тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Оскільки з початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти;
  • Росія перетворює ядерну енергетику на зброю;
  • Україна готує Глобальний саміт миру;

«Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Перетворення на зброю має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію», – підсумував президент.

Нагадаємо, ключовими темами для обговорення під час дебатів високого рівня є війна Росії проти України та кліматичні зміни.

У дебатах Генасамблеї серед лідерів п'ятірки держав-засновниць ООН братиме участь лише президент США Джо Байден. Глави Великої Британії та Франції, Ріші Сунак та Еммануель Макрон, заявили про напружений графік, а лідер Китаю не приїздив до Нью-Йорка.

Теги: Володимир Зеленський ООН

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