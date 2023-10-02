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Іран може виготовити ядерну зброю за два тижні – Пентагон

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Іран може виготовити ядерну зброю за два тижні – Пентагон
За даними США, Іран зараз не займається реалізацією програми створення ядерної зброї
фото: Associated Press

У США вважають, що Іран має всі необхідні ресурси для створення ядерної зброї

Іран має достатньо ресурсів, щоб виготовити ядерну зброю менше, ніж за два тижні. Про це повідомило Міністерство оборони США в щорічній доповіді.

«Станом на зараз Іран не займається створенням ядерної зброї, проте країна має потенціал для виробництва ядерного пристрою», – йдеться у доповіді Пентагону.

Сполучені Штати також вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю. Країна не надала повної декларації об'єктів із виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні угоди.

У Пентагоні занепокоєні тим, що Іран займається створенням нервово-паралітичної наступальної зброї.

Нагадаємо, Росія та Іран готуються укласти нову домовленість про постачання дронів і балістичних ракет. Це може статися після 18 жовтня, коли закінчиться дія рішення Радбезу ООН, що забороняє іранській владі здійснювати подібні постачання.

Раніше стало відомо, що іранські дрони-камікадзе «Шахед» тепер можна запускати з пікапів і не використовувати ракетний прискорювач, як в інших пускових установках.

Для пуску дрона автомобіль повинен розігнатися на прямій ділянці дороги до певної швидкості, щоб надати «шахеду» прискорення коли він сходить з направляючої пускової установки вже з працюючим двигуном. Таким чином запуск відбувається без застосування твердопаливного ракетного прискорювача, що здешевлює вартість виробництва такої модифікації дрона.

Теги: Іран ядерна зброя зброя

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