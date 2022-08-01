Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»

Існує загроза ракетних ударів з окупованих територій

У Чорному морі 17 бойових кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися в ракетно безпечних районах вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут в східному напрямку. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Водночас, п'ять ракетних та п'ять десантних кораблів продовжують бойове чергування, маючи 40 «Калібрів» напоготові», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загроза ракетних атак залишається як і раніше актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованих територій. Командування закликає не нехтувати власною безпекою, дотримуватись правил та обмежень режиму воєнного стану.

«Будьте пильними і свідомими, не повідомляйте і не поширюйте інформацію про місця розташування й переміщення наших підрозділів, натомість реагуйте на підозрілі дії інших, якщо це може бути використано проти сил оборони та безпеки держави», – додали в «Півдні».

До слова, триває 159 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Неподалік Мазанівки Сили оборони викрили і знешкодили розвідувальну групу противника. В районі Яковлівки ворог теж намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли.