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Загроза ракетної атаки з моря максимально висока, – «Південь»

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 17:35 glavcom.ua
Загроза ракетної атаки з моря максимально висока, – «Південь»
Противник тримає напоготові 44 ракети «Калібр»
фото ілюстративне

Рашисти також можуть атакувати з авіації

У Чорному морі маневрують 17 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ. Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 44 ракетами «Калібр». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«17 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії маневрують у Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська, серед них шість носіїв крилатих ракет «Калібр» – загальна сума – 44, а також чотири великих десантних кораблі», – йдеться в повідомленні.

В командуванні зазначили, що враховуючи тяжіння ворога до сакральності і визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, але це не виключає і застосування авіації і наземних ракетних комплексів. Тож, дії за сигналами повітряної тривоги мають бути оперативними і чіткими, в районах досягання інших видів озброєння також потрібна максимальна пильність і обережність.

Нагадаємо, що у ніч з 30 на 31 липня Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни.

До слова, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Чарівного, Оріхова та Кам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Оріхова та Новояковлівки.

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