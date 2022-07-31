Путін пообіцяв збройним силам Росії нову ракету

Володимир Путін заявив, що за кілька місяців на озброєнні Північного флоту з'являться гіперзвукові ракети

Рашистські війська через кілька місяців отримають гіперзвукові ракети «Циркон»

Збройні сили країни-агресора, якщо вірити Володимиру Путіну, невдовзі отримають гіперзвукове озброєння. Про це президент Росії заявив у Кронштадті, під час параду до Дня військово-морського флоту.

За словами хазяїна Кремля, цим озброєнням є ракети «Циркон». Путін назвав можливості «Циркона» безмежними.

Ракетні комплекси «Циркон» передадуть на озброєння російської армії у найближчі місяці. Першим нову гіперзвукову зброю отримає фрегат «Адмірал Горшков».

Де саме цей військовий корабель перебуватиме після переоснащення, невідомо, але Володимир Путін заявив: «Район несення служби корабля, оснащеного гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон», буде обраний, виходячи з інтересів забезпечення безпеки Росії».

Зараз «Адмірал Горшков» входить до складу 43-ї дивізії ракетних кораблів Північного флоту Російської Федерації.

З борту цього фрегата були здійснені кілька пробних запусків ракети «Циркон».

Нагадаємо, що про розробку Росією гіперзвукової зброї повідомили ще 2016 року чеські ЗМІ.

Про пуск гіперзвукової ракети Росія заявила у жовтні 2021 року. Міністерство оборони РФ запевнило тоді, що пуск був успішним – «Циркон» влучив у умовну ціль.