Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін пообіцяв збройним силам Росії нову ракету

Володимир Миленко
31 липня, 12:53 glavcom.ua
Путін пообіцяв збройним силам Росії нову ракету
Володимир Путін заявив, що за кілька місяців на озброєнні Північного флоту з'являться гіперзвукові ракети
фото з російських ЗМІ

Рашистські війська через кілька місяців отримають гіперзвукові ракети «Циркон»

Збройні сили країни-агресора, якщо вірити Володимиру Путіну, невдовзі отримають гіперзвукове озброєння. Про це президент Росії заявив у Кронштадті, під час параду до Дня військово-морського флоту.

За словами хазяїна Кремля, цим озброєнням є ракети «Циркон». Путін назвав можливості «Циркона» безмежними.

Ракетні комплекси «Циркон» передадуть на озброєння російської армії у найближчі місяці. Першим  нову гіперзвукову зброю отримає фрегат «Адмірал Горшков».

Де саме цей військовий корабель перебуватиме після переоснащення, невідомо, але Володимир Путін заявив: «Район несення служби корабля, оснащеного гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон», буде обраний, виходячи з інтересів забезпечення безпеки Росії».

Зараз «Адмірал Горшков» входить до складу 43-ї дивізії ракетних кораблів Північного флоту Російської Федерації.

З борту цього фрегата були здійснені кілька пробних запусків ракети «Циркон».

Нагадаємо, що про розробку Росією гіперзвукової зброї повідомили ще 2016 року чеські ЗМІ.

Про пуск гіперзвукової ракети Росія заявила у жовтні 2021 року. Міністерство оборони РФ запевнило тоді, що пуск був успішним – «Циркон» влучив у умовну ціль.

Читайте також: Що приховує Путін? Аналіз досягнень і провалів військової промисловості Росії

 

Теги: путін росія зброя озброєння

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США і Британія працюють над захистом від російських і китайських гіперзвукових ракет
США і Британія працюють над захистом від російських і китайських гіперзвукових ракет
24 липня, 19:48
Байден підтвердив використання Росією гіперзвукових ракет в Україні
Байден підтвердив, що Росія використала проти України гіперзвукові ракети
22 березня, 02:58
Росія хизується сучасною зброєю... але весь світ вже зрозумів, що Росія постійно бреше
Нічого сучасного. Про російські гіперзвукові ракети
21 березня, 20:03

Політика

Візит Пелосі на Тайвань: Китай підняв у небо винищувачі
Візит Пелосі на Тайвань: Китай підняв у небо винищувачі
Літак Ненсі Пелосі повернув у бік Тайваню
Літак Ненсі Пелосі повернув у бік Тайваню
Хто відповідальний за теракт в Оленівці? Росія виступила з шокуючою заявою
Хто відповідальний за теракт в Оленівці? Росія виступила з шокуючою заявою
Комісія Сейму Латвії визнала Росію державою-спонсором тероризму
Комісія Сейму Латвії визнала Росію державою-спонсором тероризму
Світ за крок від «ядерного знищення», – генсек ООН
Світ за крок від «ядерного знищення», – генсек ООН
Політ, за яким спостерігає увесь світ. Літак Пелосі наближається до Індонезії
Політ, за яким спостерігає увесь світ. Літак Пелосі наближається до Індонезії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
9584
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
8678
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
6944
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6605
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)
6298
Ворог, ймовірно, припиняє наступ на Слов'янськ та відводить війська на Донбасі, – ISW

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Сьогодні, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
2 серпня, 13:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту