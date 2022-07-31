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Удар по Одещині: від розриву ракет розлетілись «теплові ловушки»

Іванна Гордійчук
Вчора, 20:34 glavcom.ua
Удар по Одещині: від розриву ракет розлетілись «теплові ловушки»
Кілька «теплових ловушок» спричинили загоряння сухої трави
Оперативне командування «Південь»

Одещину атакували «Іскандерами»

Російські загарбники сьогодні атакували Одещину двома ракетами типу «Іскандер», випущеними з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові ловушки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кілька таких ловушок спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби оперативно реагують, ліквідуючи пожежі. Наразі інформації про постраждалих нема.

«У випадку виявлення підозрілих предметів, не намагайтеся їх підібрати, наблизитись до них. Убезпечте оточуючих, проінформуйте компетентні служби і відійдіть на безпечну відстань», – додали в командуванні.

Одещину атакували ракетами «Іскандер»
Одещину атакували ракетами «Іскандер»
Оперативне командування «Південь»

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Одесі прогриміли вибухи. У небо над містом місцеві жителі бачили дим. За інформацією ЗМІ, спрацювала протиповітряна оборона та був «приліт».

Згодом Одеська райдержадміністрація підтвердила «приліт» по території однієї із громад.

 

Теги: окупанти війна росія Україна Одеса

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