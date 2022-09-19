Всі втекли або загинули: рашисти оголосили новий набір до «підрозділів МВС» на Луганщині

Після значних втрат, співробітники «МВД», які вижили, втекли на територію РФ

Вакантними на Луганщині виявилися навіть керівні посади

У Біловодському районі Луганщини Росія оголосила новий набір до «підрозділів МВС». Після значних втрат у боях, співробітники, які вижили, втекли на територію РФ. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Такі набори вже по кілька разів оголошували майже у всіх громадах Луганщини. Поступово вакантними виявляються навіть керівні посади. Туди навіть підвищити нікого – люди гинуть масово», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допомогу окупантам поспішає «еліта». Зокрема, із тамбова їдуть 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. Зимове екіпірування відсутнє – вирішити це питання доручено громадським організаціям афганців шляхом збору грошей з населення.

Нагадаємо, раніше Гайдай розповідав, коли розпочнеться деокупація Луганщини.

До слова, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.