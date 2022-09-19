Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Всі втекли або загинули: рашисти оголосили новий набір до «підрозділів МВС» на Луганщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Всі втекли або загинули: рашисти оголосили новий набір до «підрозділів МВС» на Луганщині
Після значних втрат, співробітники «МВД», які вижили, втекли на територію РФ
фото ілюстративне

Вакантними на Луганщині виявилися навіть керівні посади

У Біловодському районі Луганщини Росія оголосила новий набір до «підрозділів МВС». Після значних втрат у боях, співробітники, які вижили, втекли на територію РФ. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Такі набори вже по кілька разів оголошували майже у всіх громадах Луганщини. Поступово вакантними виявляються навіть керівні посади. Туди навіть підвищити нікого – люди гинуть масово», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допомогу окупантам поспішає «еліта». Зокрема, із тамбова їдуть 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. Зимове екіпірування відсутнє – вирішити це питання доручено громадським організаціям афганців шляхом збору грошей з населення.

Нагадаємо, раніше Гайдай розповідав, коли розпочнеться деокупація Луганщини.

До слова, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Теги: окупанти Луганщина авіація війна Бахмут

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Українські воїни збили літак окупантів на Херсонщині
Українські воїни збили літак окупантів на Херсонщині
ЗСУ ліквідували вже майже 55 тис. окупантів, – Генштаб
ЗСУ ліквідували вже майже 55 тис. окупантів, – Генштаб
Росія перекидає в Україну системи ППО із Санкт-Петербурга: супутникові знімки
Росія перекидає в Україну системи ППО із Санкт-Петербурга: супутникові знімки
Росіяни атакували Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 м від реакторів
Росіяни атакували Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 м від реакторів
Підтоплення у Кривому Розі: що відомо на цей час
Підтоплення у Кривому Розі: що відомо на цей час
Всі втекли або загинули: рашисти оголосили новий набір до «підрозділів МВС» на Луганщині
Всі втекли або загинули: рашисти оголосили новий набір до «підрозділів МВС» на Луганщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
96K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
89K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
41K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
28K
Лукашенко із дровами став героєм пародії (відео)
14K
Чи вплине відпустка за свій рахунок під час війни на стаж: відповідь експерта

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту