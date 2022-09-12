Гайдай розповів, коли розпочнеться деокупація Луганщини

Окупанти похапцем покидають населені пункти Луганщини

Збройні сили України почнуть звільняти Луганську область від загарбників після остаточної деокупації Лиману. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Звільнені населені пункти є, там триває зачистка. Деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій – знаходьтеся в укриттях! Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначає, що окупанти похапцем покидають Луганщину. Повторюється історія 24-25 лютого, тільки навпаки. У тих населених пунктах, де росармія залишилася – їхні бійці деморалізовані, готуються до поразки, хочуть теж тікати і пиячать. А там, де партизани підняли українські прапори – вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти.

«Тепер росіяни та колаборанти відчувають те, що відчували ми. Але є одна суттєва відмінність – ми їхали з дому, а вони з «заробітків», які є пограбуваннями, в чергах на виїзд автівки з пралками та іншими речами сучасного життя, яких не має «у вєлікой держави», – додає голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.