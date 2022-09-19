ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів

Ракетні війська та артилерія за добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на 19 вересня

Триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 вересня.

Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За минулу добу противник завдав три ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ;

– в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка;

– Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве;

– Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське;

– Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка;

– Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка; на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.

Кого РФ відправляє на війну в Україну

У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення своїх підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації воїнів-афганців отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

Наші перемоги

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар - підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і п’ять позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника, зокрема по шести пунктах управління, трьох опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та три склади боєприпасів.

Загальні втрати ворога уточнюються.