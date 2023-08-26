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Росія планує посилити наступ на двох напрямках: розвідка розкрила задум окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія планує посилити наступ на двох напрямках: розвідка розкрила задум окупантів
Армія окупантів продовжує дрібні атаки на північному сході
фото з відкритих джерел

Окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області

Росія, ймовірно, може посилити наступ у напрямку Куп'янська та Лимана протягом наступних двох місяців. Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що український контрнаступ тисне на російські війська під Бахмутом та на півдні України. Попри це, західна група російських військ продовжує дрібні атаки на північному сході, в секторі Куп'янськ-Лиман, і досягла деяких обмежених локальних успіхів.

Оскільки Україна продовжує поступово відвойовувати позиції на півдні, російська доктрина передбачає, що РФ спробує повернути собі ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні. Куп'янськ та Лиман є одним із потенційних напрямків для цього, вказує розвідка.               

«Існує реальна можливість того, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на осі Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області», – вважають аналітики британської розвідки.

Росія планує посилити наступ на двох напрямках: розвідка розкрила задум окупантів фото 1

Нагадаємо, триває 549-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень на фронті.

Теги: британська розвідка окупанти росія війна

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