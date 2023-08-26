Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Дії ЗСУ на Херсонщині залишаються для окупантів сюрпризом
Російські окупанти потерпають від тиску українських сил не лише на Запорізькому напрямку, але й на Херсонському. Збройні сили України продовжують потужно знищувати ворога. Про це розповіла речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
«Російські блогери волають про те, що армія недозабезпечена, про те, що потерпають їх сили від утиску з боку наших підрозділів. Їм дуже дошкуляє контрбатарейна боротьба, потужне вибиття відбувається з тих позицій, які вони намагались опанувати після відходу води спровокованої техногенною катастрофою на Каховських ГЕС», – розповіла Гуменюк.
За її словами, Збройні сили знищують російський річковий недофлот, на якому ворог намагається маневрувати між островами. Зокрема велика робота проводиться й щодо знищення великокаліберних гармат.
Лише за минулу добу, 25 серпня, на Херсонському напрямку українські воїни знищили:
- понад 40 російських окупантів;
- п’ять гармат;
- вісім одиниць автобронетанкової техніки;
- човен.
Суттєва робота проводиться щодо ударів по постах спостереження, а також радіолокаційних станціях ворога.
«Наші дії залишаються для них сюрпризом, а результати кожного дня просувають нас до перемоги», – додала Гуменюк.
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