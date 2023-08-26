Понад 40 зіткнень на фронті. Противник наступає на чотирьох напрямках

Триває 549-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні та 62 авіаційні удари, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено дві крилаті ракети «Калібр» та чотири ударні безпілотники Shahed-136/131. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень на фронті.

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Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Удів Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед яких Лісківщина, Богданове Чернігівської області; Середина-Буда, Кучерівка, Ходине, Степне, Миропільське Сумської області та Зибине, Охрімівка, Варварівка, Грачовка, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Шийківки, Чернещини, Червоного Става Харківської області, Твердохлібового, Макіївки, Ямполя Луганської області та Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Свято-Покровське, Званівка, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед яких Курдюмівка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногірвка, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівкка, Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Вугледара Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайноно Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Рівнопіль, Благодатне, Привільне, Буралацьке Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них: Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Чарівне, Лук’янівське, Плавні Запорізької області.

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На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Ольгівка, Микілське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Безчинства росіян на окупованих територіях

Російські окупанти цинічно продовжують розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит. Так, у населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили один зенітно-ракетний комплекс та три артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.