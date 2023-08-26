В Україну прибули снаряди, що допоможуть ЗСУ у контрнаступі (фото)

Перші тисячі осколково-фугасних снарядів доставлені в Україну

В Україну доставлено перші тисячі 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Про це повідомляє ТОВ «Українська Бронетехніка».

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фото: ТОВ «Українська Бронетехніка»

Артилерійські постріли 122-мм – «повітря» для артилерійських систем Д-30 та 2С1 «Гвоздика». Осколково-фугасні снаряди 122-мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами – запорука успішності контрнаступу.

«Відновивши коопераційні зв'язки та об'єднавши виробників компонентів з декількох країн Європи, ми продовжимо доставляти нашим захисникам тисячі таких пострілів», – зазначає «Українська Бронетехніка».