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Росія почала кидати під Бахмут десантників, ЗСУ назвали мету окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія почала кидати під Бахмут десантників, ЗСУ назвали мету окупантів
За Бахмут тривають важкі бої
фото з відкритих джерел

Вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні осіб

Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Те, що там з'явилися десантники, це не підсилення. «Вагнер» отримує дуже великі втрати, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська – десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування на цьому напрямку», – зазначив він.

Череватий додав, що російські підрозділи десантників, які відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат. Вони були доукомплектовані мобілізованими.

За словами речника, вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні осіб. Крім того, є поранені та важкопоранені.

«У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в'язниць російських не дуже продовжується. Це найагресивніше угрупування, «Вагнера» саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають», – підкреслив Череватий.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, росіяни, намагаючись окупувати Бахмут, використовують свої найпрофесійніші підрозділи. Вони зазнають значних втрат.

Нагадаємо, воїни 45 окремої артилерійської бригади знищили бойову машину піхоти та склад боєприпасів росіян у районі Бахмута.

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Теги: Генштаб втрати Бахмут росіяни

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