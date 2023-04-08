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Ворог втрачає під Бахмутом найпрофесійніші свої підрозділи: Маляр розповіла про бої за місто

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог втрачає під Бахмутом найпрофесійніші свої підрозділи: Маляр розповіла про бої за місто
Ситуація в Бахмуті контрольована, запевняє Маляр
фото з відкритих джерел

ЗСУ протистоять вагнерівці, спецпризначенці та десантно-штурмові загони

 

Росіяни, намагаючись окупувати Бахмут, використовують свої найпрофесійніші підрозділи. Вони зазнають значних втрат. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Вона прокоментувала останнє зведення Генштабу.

«Епіцентром активних бойових дій залишається Схід України. Там триває наступ ворога на чотирьох напрямках – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Протягом доби, що минає, на Лиманському, Авдіівському та Мар’їнському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії. Найзапекліші бої з-поміж зазначених ділянок тривають за Мар’їнку.

Наші воїни не дають можливості ворогу просуватись та досягти поставлених цілей.

Так само ворог намагається наступати і на Бахмутському напрямку та взяти під контроль Бахмут. Тривають бої.

У боях за Бахмут ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи. Це не лише вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони. Разом з тим, вони несуть значні втрати.

У Бахмуті ворог проявляє високу інтенсивність дій. Застосовує максимум зусиль.

Це потребує відповідних оборонних заходів з нашого боку та оперативних рішень.

Наразі ситуація контрольована. Командування постійно працює в зоні бойових дій. Штаби працюють цілодобово. Рішення по ситуації приймаються 24/7»,  розповіла Маляр.

Нагадаємо, воїни 45 окремої артилерійської бригади знищили бойову машину піхоти та склад боєприпасів росіян у районі Бахмута.

Читайте також: За Бахмут та Мар’їнку тривають запеклі бої, Генштаб повідомив кількість відбитих атак
Теги: Бахмут наступ ворог втрати

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