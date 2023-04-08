Ворог втрачає під Бахмутом найпрофесійніші свої підрозділи: Маляр розповіла про бої за місто

ЗСУ протистоять вагнерівці, спецпризначенці та десантно-штурмові загони

Росіяни, намагаючись окупувати Бахмут, використовують свої найпрофесійніші підрозділи. Вони зазнають значних втрат. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Вона прокоментувала останнє зведення Генштабу.

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«Епіцентром активних бойових дій залишається Схід України. Там триває наступ ворога на чотирьох напрямках – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Протягом доби, що минає, на Лиманському, Авдіівському та Мар’їнському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії. Найзапекліші бої з-поміж зазначених ділянок тривають за Мар’їнку.

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Наші воїни не дають можливості ворогу просуватись та досягти поставлених цілей.

Так само ворог намагається наступати і на Бахмутському напрямку та взяти під контроль Бахмут. Тривають бої.

У боях за Бахмут ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи. Це не лише вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони. Разом з тим, вони несуть значні втрати.

У Бахмуті ворог проявляє високу інтенсивність дій. Застосовує максимум зусиль.

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Це потребує відповідних оборонних заходів з нашого боку та оперативних рішень.

Наразі ситуація контрольована. Командування постійно працює в зоні бойових дій. Штаби працюють цілодобово. Рішення по ситуації приймаються 24/7», розповіла Маляр.

Нагадаємо, воїни 45 окремої артилерійської бригади знищили бойову машину піхоти та склад боєприпасів росіян у районі Бахмута.