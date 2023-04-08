Під Бахмутом артилеристи знищили ворожу БМП та склад боєприпасів (відео)

На відео видно влучання в бойову машину піхоти окупантів, яка підвозила боєприпаси ворожим підрозділам

Воїни 45 окремої артилерійської бригади знищили бойову машину піхоти та склад боєприпасів росіян у районі Бахмута. Відповідне відео роботи опублікувала пресслужба.

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«Бачимо ворога, як на долоні», – підписали відео в бригаді.

На записі видно влучання в бойову машину піхоти окупантів, яка підвозила боєприпаси ворожим підрозділам. Також артилеристи вразили польовий склад із боєкомплектом.

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Раніше повідомлялося, що окупанти вирили на Запоріжжі окоп завдовжки понад 70 км.

Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.