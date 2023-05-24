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Росія терміново вивела в Чорне море фрегат «Адмірал Макаров»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія терміново вивела в Чорне море фрегат «Адмірал Макаров»
Ворог може атакувати України з Чорного моря одночасно вісьмома «Калібрами»
фото ілюстративне

Громадян закликають бути уважними до сигналів повітряної тривоги

У Чорне море вийшов фрегат «Адмірал Макаров» з вісьмома ракетами на борту. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«Годину тому на бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів фрегат «Адмірал Макаров». Таким чином напоготові до восьми «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають бути уважними до сигналів повітряної тривоги. В регіонах, де вона оголошена, залишатися в укриттях.

Раніше ЗСУ роз’яснили, навіщо РФ робить паузи у запуску ракет. Останнім часом росіяни намагаються випробовувати різні напрямки, щоб переконатися, на якому з цих напрямків система протиповітряної оборони може мати якісь прогалини.

До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: росія окупанти Чорне море війна ракета

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