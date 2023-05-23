Стало відомо, які ракети не можуть перехоплювати російські системи ППО
З початку повномасштабного вторгнення російські військові змінили способи використання засобів протиповітряної оборони
З початку повномасштабного вторгнення російські військові змінили способи використання засобів протиповітряної оборони, які спочатку були сильно розосередженими. Як пише RUSI, в цих умовах російські системи ППО виявилися вразливими для комплексних атак з використанням протирадіолокаційних ракет (поставлені Україні НАТО та адаптовані до застосування з українських літаків МіГ-29, Су-27 та Су-24) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Після появи на фронті американських реактивних систем залпового вогню Himars з'ясувалося, що розосереджені системи ППО не здатні перехоплювати залп цих ракет (Gmlrs).
За даними експертів, з осені 2022 року росіяни почали розміщувати свої кошти ППО навколо ключових вузлів тилового забезпечення та оперативного командування. Крім того, російські військові почали використовувати системи ППО разом із різними радарами, що в сукупності підвищило загальну ефективність систем і дозволило їм відбивати принаймні частину ударів Gmlrs.
Нагадаємо, першого червня Пентагон опублікував список зброї 11-ого пакету військової допомоги, яку нададуть Україні. Серед них реактивні системи залпового вогню Himars M142.
Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS — ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується шестиколісна вантажівка, а не гусенична база.
До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється.
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