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Стало відомо, які ракети не можуть перехоплювати російські системи ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, які ракети не можуть перехоплювати російські системи ППО
Після появи на фронті американських Himars з'ясувалося, що розосереджені системи ППО не здатні перехоплювати залп ракет Gmlrs
фото з відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення російські військові змінили способи використання засобів протиповітряної оборони

З початку повномасштабного вторгнення російські військові змінили способи використання засобів протиповітряної оборони, які спочатку були сильно розосередженими. Як пише RUSI, в цих умовах російські системи ППО виявилися вразливими для комплексних атак з використанням протирадіолокаційних ракет (поставлені Україні НАТО та адаптовані до застосування з українських літаків МіГ-29, Су-27 та Су-24) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Після появи на фронті американських реактивних систем залпового вогню Himars з'ясувалося, що розосереджені системи ППО не здатні перехоплювати залп цих ракет (Gmlrs).

За даними експертів, з осені 2022 року росіяни почали розміщувати свої кошти ППО навколо ключових вузлів тилового забезпечення та оперативного командування. Крім того, російські військові почали використовувати системи ППО разом із різними радарами, що в сукупності підвищило загальну ефективність систем і дозволило їм відбивати принаймні частину ударів Gmlrs.

Нагадаємо, першого червня Пентагон опублікував список зброї 11-ого пакету військової допомоги, яку нададуть Україні. Серед них реактивні системи залпового вогню Himars M142.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS — ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується шестиколісна вантажівка, а не гусенична база.

До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється.

Теги: системи ППО росія ракета

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