Навіщо РФ робить паузи у запуску ракет: роз’яснення ЗСУ

Зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один ракетоносій з вісьмома «Калібрами»

Росіяни намагаються випробовувати різні напрямки, щоб знайти прогалини у системі ППО

Окупанти не атакували цієї ночі Україну ракетами бо, ймовірно, хочуть приспати пильність українських військових. Водночас, РФ продовжує шукати слабкі місця ППО. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Як правило, під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракетоносії, виводити їх в район здійснення пусків. Цього разу були маневри, але залучення не було. Цілком імовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, щоб десь приспати пильність наших оборонців. Десь намагаються підшукати «ключі» до слабких місць нашої ППО. Поки що ракетна загроза висока, але не критична», – розповіла вона.

Зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один ракетоносій з вісьмома «Калібрами», який продовжує чергування з минулої доби.

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«Удар з моря може будь-якої миті. Особливо коли ракетоносій знаходиться на чергуванні. Крім того, ворог вже випробовував тактику, коли виводив додаткові ракетоносії просто під час активності тактичної чи стратегічної авіації. Це досить швидкий процес, але все ж таки 2-3 години: як правило треба, щоб зайняти цю позицію. Тому ми постійно оновлюємо інформацію про наявність ракетоносіїв в Чорному морі», – пояснила Гуменюк.

Крім того, останнім часом росіяни намагаються випробовувати різні напрямки, щоб переконатися, на якому з цих напрямків система протиповітряної оборони може мати якісь прогалини.

Нагадаємо, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито.