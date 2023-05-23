Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Навіщо РФ робить паузи у запуску ракет: роз’яснення ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Навіщо РФ робить паузи у запуску ракет: роз’яснення ЗСУ
Зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один ракетоносій з вісьмома «Калібрами»
фото ілюстративне

Росіяни намагаються випробовувати різні напрямки, щоб знайти прогалини у системі ППО

Окупанти не атакували цієї ночі Україну ракетами бо, ймовірно, хочуть приспати пильність українських військових. Водночас, РФ продовжує шукати слабкі місця ППО. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Як правило, під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракетоносії, виводити їх в район здійснення пусків. Цього разу були маневри, але залучення не було. Цілком імовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, щоб десь приспати пильність наших оборонців. Десь намагаються підшукати «ключі» до слабких місць нашої ППО. Поки що ракетна загроза висока, але не критична», – розповіла вона.

Зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один ракетоносій з вісьмома «Калібрами», який продовжує чергування з минулої доби.

«Удар з моря може будь-якої миті. Особливо коли ракетоносій знаходиться на чергуванні. Крім того, ворог вже випробовував тактику, коли виводив додаткові ракетоносії просто під час активності тактичної чи стратегічної авіації. Це досить швидкий процес, але все ж таки 2-3 години: як правило треба, щоб зайняти цю позицію. Тому ми постійно оновлюємо інформацію про наявність ракетоносіїв в Чорному морі», – пояснила Гуменюк.

Крім того, останнім часом росіяни намагаються випробовувати різні напрямки, щоб переконатися, на якому з цих напрямків система протиповітряної оборони може мати якісь прогалини.

Нагадаємо, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Днепре и области повреждены дома
Ракетная атака на Днепр. «Юг» назвал вероятную причину
Вчора, 12:18
У Дніпрі та області пошкоджено будинки
Ракетна атака на Дніпро. «Південь» назвав ймовірну причину
Вчора, 10:14
Окупанти продовжуватимуть ракетні атаки, доки в них вистачатиме ресурсу
Скільки ракет в місяць може виготовляти Росія: дані розвідки
19 травня, 13:58

Події в Україні

Сьогодні Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні Україна відзначає День Героїв: історія свята
Міноборони повідомило, скільки території України необхідно обстежити на предмет замінування
Міноборони повідомило, скільки території України необхідно обстежити на предмет замінування
РФ перекидає частину військ із фронту в Бєлгородську область – ЗМІ
РФ перекидає частину військ із фронту в Бєлгородську область – ЗМІ
Навіщо РФ робить паузи у запуску ракет: роз’яснення ЗСУ
Навіщо РФ робить паузи у запуску ракет: роз’яснення ЗСУ
Ворог намагається зайняти вигідні позиції в Бахмуті: яка ситуація в місті
Ворог намагається зайняти вигідні позиції в Бахмуті: яка ситуація в місті
Обстріл житлових будинків у Куп’янську та п’ятеро поранених на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Обстріл житлових будинків у Куп’янську та п’ятеро поранених на Донеччині: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян
47K
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
37K
Бєлгород: «Російський добровольчий корпус» затрофеїв БТР, який належав спецслужбам (відео)
27K
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо
11K
«Геть від Москви». Московська церква в Україні почала нову кампанію зі свого відбілювання
11K
«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)

Новини

Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
Сьогодні, 06:29
Дощі та подекуди грози: прогноз погоди на 23 травня
Сьогодні, 04:32
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту