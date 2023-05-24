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Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам
Сили оборони уразили три ворожих пункти управління
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 24 травня

Триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 24 травня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару поблизу Довжанки, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне і Грем'яч Чернігівської області та Гудове, Вовківка, Бунякине, Стукалівка, Волфине, Новомиколаївка, Рясне та Велика Писарівка Сумської області, а також Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Котлярівки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. Там же завдав авіаудару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового. Завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озарянівки та Торецька. Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Первомайського. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Під вогонь окупантів потрапили Керамік, Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку численні атаки противника відбито в районі міста Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали також Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Пречистівки, здійснив обстріли, зокрема, Парасковіївки, Новомихайлівки, Вугледара, Богоявленки, Золотої Ниви та Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Зафіксовано ворожі авіаудари по населених пунктах Гуляйполе, Мала Токмачка та Степове Запорізької області, а також обстріли Времівки, Бурлацького, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області; Ольгівського, Гуляйполя, Залізничного, Білогір'я, Малої Токмачки, Малих Щербаків та Кам’янського Запорізької області. Також під вогонь артилерії ворога потрапили Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких три - по зенітно-ракетних комплексах.

Також минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, чотири ударних БпЛА типу Shahed та розвідувальний дрон типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника.

Теги: ЗСУ росія окупанти війна

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