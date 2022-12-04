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Росія тримає у двох морях кораблі з сотнею «Калібрів»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія тримає у двох морях кораблі з сотнею «Калібрів»
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі
фото з відкритих джерел

Окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море 21 корабель

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 4 грудня перебуває 21 ворожий корабель, з них 4 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 24 ракети. Про це інформують Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

У Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля.

У Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.

Росія тримає у двох морях кораблі з сотнею «Калібрів» фото 1

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря. Бачити менше.

Нагадаємо, країна-агресорка вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні. Про такі дані воєнної розвідки України.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов припустив, що у Росії вистачить ракет ще на три-чотири масштабні обстріли.

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Теги: озброєння корабель ворог

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