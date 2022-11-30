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Чи передавав Іран Росії балістичні ракети: дані розвідки

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чи передавав Іран Росії балістичні ракети: дані розвідки
Наразі постачання зброї з Ірану не зафіксовано
фото з відкритих джерел

У РФ існує дефіцит певних видів озброєння

В армії Російської Федерації дефіцит деякого озброєння: росіяни вивозили артилерійські боєприпаси з території Білорусі, також РФ веде перемовини з Іраном. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону. 

Скібіцький зазначає, що «пауза» між масованими ракетними ударами РФ по території України відбувається з деяких причин: «По-перше, здійснюється дорозвідка тих об’єктів, по яких наносилися удари. По-друге, це класичний підхід: вивчаються райони й цілі, які будуть під ураженням. По-третє, відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження. Це все потребує часу. А, враховуючи те, що запас в Російської Федерації зменшується, застосовуються старі ракети, вироблені й за часів Радянського Союзу, потрібно їхнє обслуговування перед використанням», – говорить представник ГУР.  

Він також стверджує, що зафіксовано застосування Росією ракет Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався навіть у повітрі.

Вадим Скібіцький повідомив, що війська РФ використовують стратегічний запас по деяких видах озброєння, бо «30% – поріг, який завжди повинен лишатися». 

Щодо запасів РФ та на скільки їх може вистачити, представник ГУР надав такий коментар: «Бачимо по тих уламках ракет, які вони застосовували, що ракети виготовлені в цьому році. На скільки їх вистачить – залежить від виробництва. Воно впало в порівнянні з довоєнним періодом, але через обхід економічних санкцій Росія ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет й іншого озброєння по території України». 

Представник ГУР МО також інформував, що Росія транспортувала боєприпаси з території Білорусі: «Насамперед з Білорусі протягом двох місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм. Даних щодо вивезення ракет з Білорусі, тих самих «Точка-У», немає. Мабуть, у РФ запасів усе ще достатньо, аби завдавати ударів власним озброєнням», – зауважив він.  

Вадим Скібіцький додав, що перемовини про постачання озброєння та боєприпасів тривають з іншими країнами. Зокрема до самих реактивних систем залпового вогню типу «Смерч» та «Ураган». Їхнє виробництво ще не стало масовим, тож у Росії існує певний дефіцит.  

За інформацією ГУР, з Іраном проводилися перемовини щодо поповнення російського арсеналу озброєння: «Є проєкти угод між Росією та Іраном, але нині постачання не зафіксовано». 

Нагадаємо, за даними міністерства оборони США, кількість бойових БПЛА, які іранський режим передав росіянам для ударів по Україні, сягає «сотень» одиниць. Про це сказав на пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Раніше розвідка Естонії повідомила, що Росія вже витратила в Україні дві третини свого запасу боєприпасів і тому змушена знизити наступальну активність.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України назвало іноземні компанії, які допомагають РФ скеровувати ракети в Україну.

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Теги: боєприпаси озброєння росія росіяни смерч Іран

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