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Скільки ще масштабних ракетних ударів чекати від РФ: прогноз РНБО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки ще масштабних ракетних ударів чекати від РФ: прогноз РНБО
Росія готує декілька великих повітряних атак на Україну
фото з відкритих джерел

Українські війська ППО збивають 75-90% російських ракет

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов припустив, що у Росії вистачить ракет ще на три-чотири масштабні обстріли. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Данілов зазначив, що кількість ракетного озброєння на території РФ стрімко зменшується, і росіяни змушені «шукати додаткові поставки по всьому світу».

При цьому Данілов сказав, що інформація про передачу Іраном балістичних ракет Росії на сьогодні поки не підтверджена.

За його словами, можна чекати від Росії ще на «3-4 обстріли великої потужності».

При цьому Данілов повідомив, що українські війська ППО збивають 75-90% ракет.

Нагадаємо, Данілов заінтригував заявою про зброю, яку країни Заходу постачають Україні.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони закликав українців перестати постійно очікувати ракетної атаки Росії.

Видання Spiegel написало, що новий масований удар Росії по Україні схоже, неминучий. Такий висновок зроблено після аналізу супутникових знімків ключового російського аеродрому «Енгельс-2» під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs.

Раніше аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк повідомив, що Росія готує декілька великих повітряних атак на Україну.

Теги: РНБО Олексій Данілов ракета Україна росія війна

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