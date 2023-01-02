Росія цинічно визнала, що й надалі бомбитиме міста України

РФ продовжить задіювати авіацію у війні

Російська далека авіація у 2023 році продовжить обстрілювати мирні міста України. Про це повідомляє міноборони країни-агресорки.

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«Під час заходів оперативної та бойової підготовки сплановано застосування авіаційних засобів поразки. Буде продовжено роботу щодо вдосконалення практичних навичок експлуатації автоматизованих систем управління та інформаційного забезпечення високоточної зброї», – розповів командувач дальньої авіації генерал-лейтенант Сергій Кобилаш.

Називаючи головні завдання авіації РФ у 2023 році, він заявив, що вони «вирішуватимуться в ході участі дальньої авіації у спеціальній військовій операції».

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Кобилаш участь російської авіації у війні проти України цинічно назвав «головною особливістю» виконання поставлених завдань для російських літаків.

Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.