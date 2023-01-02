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Лукашенко, якого Путін втягнув у війну, зробив цинічну заяву про мир

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Лукашенко, якого Путін втягнув у війну, зробив цинічну заяву про мир
Першочерговим напрямком Білорусі Лукашенко визначив воєнно-патріотичне виховання населення
фото з відкритих джерел

Білоруський диктатор наказав назвати 2023 рік «роком миру»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про визнання 2023 року «роком миру». Відповідний документ опублікували на офіційному сайті диктатора.

Лукашенко, який співучастю у війні проти України догоджає Путіну, цинічно вирішив заговорити про мир. Серед цьогорічних цілей він виокремив консолідацію білоруського народу й закріплення ідей миру та праці.

Цікаво, що напрямки Білорусі у 2023 не співголосні з миром, адже першочергово Лукашенко зазначив воєнно-патріотичне виховання населення. Крім того, серед «глобальної турбулентності» диктатор хоче продемонструвати ефемерні переваги білоруської економіки. До того ж він мріє, аби країну сприймали як «острівок миру» серед «мілітарізованої» Європи.

«Такая тематика позволит укрепить восприятие Беларуси как островка мира, неоспоримая ценность которого для населения страны является весомым аргументом в достижении согласия по другим важнейшим вопросам общественной жизни. Белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе станет мирный созидательный труд соотечественников», – зазначили на державному порталі Лукашенка.

Нагадаємо, напередодні білоруський диктатор створив під себе новий виконавчий орган й підписав законопроєкт про довічне перебування у політиці.

До слова, Лукашенко прокоментував переміщення військ в Білорусі – диктатор розказав, чому стягує армію на кордон з Україною.

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську 19 грудня, ймовірно, відвернув спробу президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші поступки щодо інтеграції з РФ. 

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна

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