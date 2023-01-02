Посол Японії Мацуда Кунінорі: Упевнений на 100%, що Україна виграє цю війну

На вашу думку, присутність українських біженців у Японії якось змінює імідж України?

Завдяки українцям, які тимчасово прибули до моєї країни через війну, багато людей отримали шанс уперше зустрітися і поговорити з українцями, дізнатися більше від них. Останнім часом з’явилось дуже багато книг про Україну, підручників з вивчення української мови в Японії. Це маленькі, але дуже конкретні зміни у японському суспільстві.

Деякі університети вирішили відкрити академічні курси з української мови, культури та історії. Тому ви праві, що одним позитивним аспектом цієї російської жахливої агресії стало те, що через цю війну Японія відкрила Україну, і я сподіваюсь, що Україна відкрила Японію як справжнього друга.

На завершення порушимо тему спрощення візового режиму між нашими країнами. Чи є перспектива для українців полегшення отримання віз чи скасування плати за них?

Ми повернемося до цього питання, не лише щодо віз, але й щодо розгляду можливості прямого сполучення нашими країнами після війни. Нам потрібно розвивати багато можливостей для обміну студентами і туризму.

Що заважає досягти цього чи яка головна перепона на шляху до безвізового режиму, який наша країна отримала від ЄС?

На мою думку, це спадщина минулого візового режиму, встановленого у часи Радянського Союзу. Пройшло понад 30 років і ми не змінили цю систему. Я вважаю, що настав час переглянути ситуацію. І в даному випадку відносини України з ЄС, кандидатство у члени, також грають позитивну роль. Думаю, це серйозно може допомогти не лише змінити візовий режим, але й допомогти збільшити потік людей, торгівлі та інвестицій.

Нам залишається сподіватися.

Так, справді, існує велика надія щодо цього.

Що ви хотіли б побажати українцям у ці нелегкі новорічні свята?

Я не можу передбачити, коли закінчиться ця війна. Але я можу з певністю сказати одне: я на 100% певний, що Україна виграє цю війну і відкриє нову сторінку в історії. Немає жодного сумніву. Українці продовжують об’єднуватися, допомагати один одному, допомагають їм і дружні країни. Все це робить вашу перемогу реальною. Я дуже позитивний щодо наступного року 2023, він принесе нову надію, нову сторінку для України.

Arigato, дуже дякуємо, пане Посол.

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Після того, як матеріал вже був готовим до публікації, стало відомо, що під час масового ракетного удару 31 грудня російських військових по Києву було поранено японського журналіста Ватару Секіта. Він проживав на цей момент готелі «Алфавіто» у Києві біля Палацу «Україна» та офісу «Укрзалізниці». Цей готель частково зруйнувала крилата ракета.

Після ракетного удару по Києву (31.12.2022) українські воїни доставляють до «швидкої» пораненого журналіста з Японії фото з відкритих джерел

Секіта – кореспондент видання The Asahi Shimbun. За кілька годин до свого поранення журналіст звернувся до своїх підписників у соціальній мережі і привітав їх з новорічними святами: «Спасибі за цей рік. Сонячне небо у новорічну ніч. Звичайно, ситуація, як і раніше, важка, але погода допомагає й Україні. Я сподіваюся, що 2023 рік буде добрим для всіх».

Посольство Японії 🇯🇵 глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста. — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) December 31, 2022

Посольство Японії в Україні оперативно відреагувало на ракетний передноворічний ракетний удар по Києву. «Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні напередодні Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста», – зазначили в амбасаді.

Микола Сірук, для «Главкома»