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РФ змінила цілі «спецоперації». Розвідка Британії оцінила можливості окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ змінила цілі «спецоперації». Розвідка Британії оцінила можливості окупантів
Російські сухопутні війська навряд чи досягнуть значних операційних успіхів протягом наступних кількох місяців
фото ілюстративне

Дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні сформувати ефективну ударну силу

8 грудня речник президента Росії Дмитро Пєсков переформулював основні цілі «військової спецоперації». Тепер однією з головних цілей Росії є «захист» жителів Донбасу та південного сходу України. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

«Коментарі Пєскова свідчать про те, що поточні мінімальні політичні цілі Росії у війні залишаються незмінними. Ймовірно, Росія все ще прагне поширити контроль над усіма Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Російські військові планувальники, ймовірно, все ще прагнуть віддати пріоритет просуванню вглиб Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що російська стратегія наразі навряд чи досягне поставлених цілей: дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні сформувати ефективну ударну силу, здатну повернути ці райони.

«Російські сухопутні війська навряд чи досягнуть значних операційних успіхів протягом наступних кількох місяців», – додали в британській розвідці.

РФ змінила цілі «спецоперації». Розвідка Британії оцінила можливості окупантів фото 1

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

 

Теги: Україна окупанти росія війна Велика Британія

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