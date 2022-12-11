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Бюджет Росії не потягне витрат на війну – британська розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бюджет Росії не потягне витрат на війну – британська розвідка
Путін підписав надто оптимістичний бюджет
фото з відкритих джерел

На оборону наступного року Росія планує виділити 9 трлн рублів

Державний бюджет Росії на 2023 рік занадто оптимістичний та не відповідає витратам на війну. Тому фінансування інших сфер кошторису, ймовірно, зменшать. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін схвалив держбюджет РФ. На оборону наступного року Росія планує виділити 9 трлн рублів (143 млрд доларів). Це майже 30% від всього бюджету, що набагато більше, ніж у попередні роки.

Проте британська розвідка припускає, що цих коштів Росії не вистачить, щоб перекрити витрати на війну проти України. Тому інші сфери зазнають тиску.

Бюджет Росії не потягне витрат на війну – британська розвідка фото 1

«Бюджет, схвалений Путіним, ймовірно, є надто оптимістичним щодо очікуваних доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія намагається отримати сотні ракет в Ірану

Також у ніч на 7 грудня окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами.

За даними ЗМІ, Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, аби атакувати ними Україну. 

Британська розвідка не виключає, що Росія одержала нову партію дронів із Ірану.

Читайте також: Чому РФ довго не атакувала Україну дронами: відповідь ISW
 

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