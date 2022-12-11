Бюджет Росії не потягне витрат на війну – британська розвідка
На оборону наступного року Росія планує виділити 9 трлн рублів
Державний бюджет Росії на 2023 рік занадто оптимістичний та не відповідає витратам на війну. Тому фінансування інших сфер кошторису, ймовірно, зменшать. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін схвалив держбюджет РФ. На оборону наступного року Росія планує виділити 9 трлн рублів (143 млрд доларів). Це майже 30% від всього бюджету, що набагато більше, ніж у попередні роки.
Проте британська розвідка припускає, що цих коштів Росії не вистачить, щоб перекрити витрати на війну проти України. Тому інші сфери зазнають тиску.
«Бюджет, схвалений Путіним, ймовірно, є надто оптимістичним щодо очікуваних доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну», – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія намагається отримати сотні ракет в Ірану.
Також у ніч на 7 грудня окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами.
За даними ЗМІ, Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, аби атакувати ними Україну.
Британська розвідка не виключає, що Росія одержала нову партію дронів із Ірану.
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