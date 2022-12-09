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Росія отримала поповнення дронів із Ірану – британська розвідка

glavcom.ua
Росія отримала поповнення дронів із Ірану – британська розвідка
Росія атаку Україну іранськими дронами
фото з відкритих джерел

Росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень іранських дронів

Росія вперше за три тижні відновила атаки на Україну за допомогою іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Британська розвідка не виключає, що Росія одержала нову партію дронів із Ірану. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

«Ймовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень «Шахед-131» і «Шахед-136» і тепер отримала поповнення», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що 6 грудня Генштаб Збройних сил України повідомив про збиття 17 БПЛА, зокрема 14 «Шахед-136». А 7 грудня 2022 року українські офіційні особи повідомили про використання наданих Іраном БПЛА OWA по Запорізькій та Дніпропетровській областях.

До цього останнє повідомлення про збиття іранських дронів Україні було 17 листопада 2022 року.

«Ймовірно, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених систем БПЛА OWA», – зазначають у міноборони Британії.

Росія отримала поповнення дронів із Ірану – британська розвідка фото 1

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами.

За даними ЗМІ, Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, аби атакувати ними Україну. 

Читайте також: Чому РФ довго не атакувала Україну дронами: відповідь ISW
 
Теги: безпілотник росія Іран війна Україна британська розвідка

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