Росія намагається отримати сотні ракет в Ірану – британська розвідка

Іран став одним із головних військових союзників Росії з того часу, як Росія вторглася в Україну

Росія намагається отримати в Ірану більше зброї, зокрема сотні балістичних ракет. Про це йдеться у звіті британської розвідки зранку 10 грудня.

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Британська розвідка очікує зростання військової підтримки російських військ Іраном у найближчі місяці.

«Іран став одним із головних військових союзників Росії після її вторгнення до України. Найближчими місяцями підтримка Іраном російських збройних сил, ймовірно, зросте: Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет», – йдеться у огляді.

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Росія, натомість, швидше за все, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні відносини у галузі оборони, йдеться у зведенні.

У Британії вважають, що Росія, швидше за все, витратила більшу частину власних балістичних ракет малої дальності SS-26 «Іскандер», які несуть 500-кілограмову боєголовку на дальність до 500 км.

«Якщо Росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, ймовірно, використовуватиме їх для продовження та розширення своєї кампанії ударів по критично важливій національній інфраструктурі України», – прогнозують британці.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами.

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За даними ЗМІ, Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, аби атакувати ними Україну.

Британська розвідка не виключає, що Росія одержала нову партію дронів із Ірану.