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Росія змушує українських дітей прислужувати окупантам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія змушує українських дітей прислужувати окупантам
Ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях
фото ілюстративне

Центр національного спротиву зауважує, що кожен причетний до «промивки мізків» українським дітям понесе відповідальність

Російські загарбники змушують українських дітей на тимчасово окупованих територіях писати так звані листи солдату. Таким чином, ворог прославляє війну РФ проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ з метою знищення української держави та нації. Тепер на окупованих територіях ворог намагається реалізувати свій початковий задум», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на захоплених територіях в початкових класах шкіл пропагандисти змушують українських дітей під диктування «вчителя» писати листи окупантам.

«Центр національного спротиву зауважує, що кожен причетний до «промивки мізків» українським дітям понесе відповідальність», – наголошується в повідомленні.

У Центрі додали, що ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях. Окупанти забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а в випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.

Нагадаємо, триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна окупанти

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