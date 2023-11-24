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Скільки українських дітей навчаються у школах Польщі: дані МОН

Наталія Порощук
glavcom.ua
Скільки українських дітей навчаються у школах Польщі: дані МОН
Цьогоріч кількість українських дітей у навчальних закладах зросла на 6,5 тисяч
фото: gettyimages.com

Додаткові безплатні уроки польської мови отримує третина дітей біженців – 66 834 осіб

Міністерство освіти і науки Польщі заявило, що понад 286 тис. українців навчаються у польських закладах освіти. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Кількість дітей, які відвідують польські школи та дитсадки, є значно більшою, ніж повідомлялося раніше. За інформацією польського МОН, у країні зараз навчаються 286 534 українських учнів та студентів. З них 183 461 – біженці, а 103 073 перебували у Польщі до війни.

Серед українців, які приїхали до Польщі перед великою війною, більшість були студенти (приблизно 39 тис. осіб), з них 32 тис. дітей відвідували початкову школу. Водночас більшість біженців – шкільного віку, близько 113 тис. українських дітей відвідують школу, а понад 11 тис. біженців навчаються в університетах. З 42,5 тис. українських дітей, які відвідують дитсадки, 28 тис. мають статус тимчасового захисту.

Цьогоріч кількість українських дітей у навчальних закладах зросла на 6,5 тисяч. Кількість учнів початкових класів зменшилася на 4 тис., але на стільки ж зросла кількість учнів у середніх.

Діти біженців також мають доступ до спеціальної освіти:

  • 427 українських учнів навчаються у школах мистецтв;
  • 61 – у школах балету;
  • 285 – у школах музики;
  • майже 8,5 тисяч відвідують професійно-технічні училища.

Додаткові безплатні уроки польської мови отримує третина дітей біженців – 66 834 осіб.

Однак експерти попереджають, що значна частка українських дітей досі не інтегрована в систему освіти Польщі. За оцінками Центру політичної освіти, від 170 000 до 200 000 українських дітей не відвідують школи. Чи навчаються вони дистанційно в українських школах, проконтролювати неможливо.

Нагадаємо, що українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено. 

Теги: Україна школа діти Польща

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