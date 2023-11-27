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Росіяни вивозять українських дітей з ВОТ під виглядом лікування (документ)

glavcom.ua
«Це вважається геноцидом. У цих дітей нерідко є родичі або опікуни в Україні, які втратили з ними зв'язок»
фото з відкритих джерел

Усиновлення депортованих українських дітей у Росії є злочином з погляду міжнародного права

Лідер кишенькової кремлівської псевдопартії «Справедливая Россия» Сергій Міронов назвав інформацію про викрадення з тоді ще окупованого Херсону (у серпні 2022 року) та удочеріння 10-місячної Маргарити Прокопенко «фейком від українських спецслужб та їхніх західних кураторів». Мовляв, його хочуть дискредитувати за «непримиренну патріотичну позицію».

Насправді, у розпорядженні «Важливих історій» опинилися документи про те, що Міронов та його дружина Інна Варламова дійсно усиновили вивезену з України дитину. 10-місячна дівчинка Маргарита Прокопенко перебувала у дитячому будинку у Херсоні під час окупації міста російською армією. Звідти її вивезли до Росії і таємно змінили ім'я та громадянство: так вона стала росіянкою Мариною Міроновою.

Місцева окупаційна влада видала дружині депутата доручення на вивезення дівчинки, а також дворічного Іллі Ващенка, про що розповіло видання Hromadske. 

Це перший документально доведений випадок вивезення української дитини російським політиком такого рангу. (Доля Іллі невідома).

Росіяни вивозять українських дітей з ВОТ під виглядом лікування (документ) фото 1

 

Юрист Марія Чащилова каже, що усиновлення депортованих українських дітей у Росії є злочином з погляду міжнародного права: «Це вважається геноцидом. У цих дітей нерідко є родичі або опікуни в Україні, які втратили з ними зв'язок, а у ролі вихованців дитячих будинків опікунами виступають посадові особи цих установ. За міжнародним правом сторони конфлікту мають надавати родичам та опікунам відомості про зниклих та сприяти їх розшуку».

Нагадаємо, уповноважена з прав дитини в РФ Львова-Бєлова раніше запевняла, що вивезених з ТОТ дітей не всиновлюють, а просто віддають під опіку.

25 листопада Washington Post публікує інтерв'ю з трьома українськими підлітками, вивезеними з окупованих територій, які зуміли повернутися до України. Усі вони кажуть, що їх утримували на російській території проти їхньої волі. Ці молоді люди можуть стати важливими свідками для Міжнародного кримінального суду, який розслідує викрадення українських дітей російською державою і в рамках цієї справи, нагадаємо, МКС видав ордер на арешт самого Путіна та тієї самої Львової-Бєлової. Можливо, настав час і для Міронова?

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Теги: росія окупанти діти документи викрадення

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