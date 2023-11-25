Викрадення українських дітей. Як ми покараємо всіх причетних?

Десятки тисяч дітей вкрали майже безслідно. І з цим нам доведеться розбиратись

Росіяни роблять все, аби ми не могли знайти вкрадених українських малюків

Окупанти крадуть українських дітей, «всиновлюють» і міняють не тільки прізвища, але й імена, і по батькові, і місце народження – щоб дитину вже ніколи не змогли знайти ні родичі, що евакуювались до України, ні держава, ні міжнародні структури. І щоб сама дитина не знала, як виросте, хто вона і звідки.

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Вони цим ще й хваляться: голова партії «Справедливая Россия» Сєрґєй Міронов і його нова жінка Інна Варламова у вересні 2022 загребли дівчинку з Херсона, з обласної лікарні (дитину лікували від бронхіту). Красти дитину допомагала помічниця Міронова Яна Лантратова.

10-місячне немовля було Маргаритою Прокопенко. За три місяці, в грудні 2022, стало офіційно «Маріной Сєрґєєвной Міроновой», народженою не в Херсоні, а в підмосковному Подольскє. Відповідні органи РФ без проблем поміняли в документах все.

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Заодно окупанти вкрали з лікарні і 2-річного Іллю Влащенка. Йому нове свідоцтво про народження виправили вже через рік, у вересні 2023, він досі в Московській області десь. Обох дітей нібито «повезли до Москви на обслідування» – і вони, фактично, зникли.

Так, це міжнародно визнаний злочин. Так, вони підуть під трибунал. Але як же складно буде розшукати всіх вкрадених наших дітей! Старшечкі хоч щось пам'ятатимуть з українського минулого, з війни і перевезення. Вкрадені немовлятами щиро вважатимуть себе росіянами.

Тобто, крім витрат на розмінування нам доведеться звертатись до міжнародної спільноти по фінансування витрат на роботу детективів і пошукових команд по всій Росії (дітей крадуть і вивозять і в Сибір, і в Примор'я).

Історія Маргарити і Іллі випливла завдяки проєкту «Важные истории», там знайшли і документи. Але ще тисячі (десятки тисяч?) дітей вкрали майже безслідно. І з цим нам доведеться розбиратись.

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Якщо іноземні фахівці кажуть, що СБУ вже працює крутіше від Моссад, то і «команди відплати» мають бути теж крутішими. Плата за викрадення дітей має бути дуже високою для всіх причетних, всіх залучених до викрадення, оформлення документів, «всиновлення»...